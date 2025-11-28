Путин посрещна Орбан в Москва и му благодари

Унгарският премиер Виктор Орбан се срещна с президента Владимир Путин в Москва, дни преди Русия да проведе преговори за усилията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна. Орбан е смятан за един от най-близките съюзници на Путин в Европа и той постоянно е разгневявал съюзниците си от НАТО и ЕС, като е подкопавал солидарността срещу Русия, съобщава Би Би Си, предава NOVA.

„Наясно сме с вашата балансирана позиция по отношение на ситуацията в Украйна“, каза Путин на Орбан в изказване, излъчено по руската държавна телевизия.

Путин също така благодари на унгарския премиер за предложението за Будапеща като потенциално място за среща на върха Русия-САЩ с президента Доналд Тръмп.

Планове за „мирна среща на върха“ в Будапеща бяха предложени миналия месец, но тя беше отменена, тъй като руската страна отказа да направи компромис с максималистичните искания на Путин за прекратяване на войната.

Партията Фидес на унгарския лидер е изправена пред парламентарни избори през април, а анкетите показват, че за първи път от 15 години тя може да бъде победена на изборите.

Орбан, който за последно посети Москва през юли 2024 г., многократно е оспорвал опитите на ЕС да прекрати европейския внос на руски петрол и газ.

Той определи посещението в петък като втори етап от стратегия за осигуряване на руски енергийни доставки тази зима за Словакия и Сърбия, както и за Унгария.

По-рано този месец във Вашингтон той си осигури освобождаване от американските санкции върху руското гориво - но само докато остане на власт.

Още от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. Орбан твърди, че е на страната на мира и заяви пред унгарското държавно радио миналата седмица, че „Европа е решила да започне война в Украйна“.

