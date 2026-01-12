Шофьорите да внимават в Гърция! Няма прошка

Наскоро Гърция започна инсталирането на нови AI камери за улавяне на нарушители по пътищата си. Първите резултати вече са налице и са фрапиращи, съобщава CarScoops.

Само през първия месец са инсталирани само няколко дузини от общия планиран брой. Въпреки това са регистрирали над 10 000 шофьора, които са минали на червен сигнал на светофара.

Данните бяха съобщени първо от Димитрис Папастергиу, министър на цифровото управление на страната пред местния телевизионен канал SKAI. Добрата новина за нарушителите – глобата ще им се размине, тъй като системата все още е била в процес на тестове.

Те обаче вече са приключили. От средата на този месец започва и налагането на санкции.

А те ще са доста солени. Минаване на червено в Гърция се наказва със 700 евро и отнемане на книжката за 60 дни при първо нарушение. При второ нарушение глобата скача до 1000 евро, но времето без книжка става 180 дни. При трето нарушение наказанието е година без книжка и 2000 евро глоба. При положение, че средната месечна заплата в Гърция е около 1200-1400 евро, санкциите са солени.

И това е само началото. Гръцките власти ще инсталират над 2000 AI камери из страната в рамките на тази година. Основната им цел – да променят шофьорските навици на шофьорите, да намалят инцидентите и да се намали натоварването за полицаите.

AI камерите ще могат да следят за множество нарушения. От преминаване на червено, през превишена скорост, неправилно движение в лентите, непоставени колани и дори разсеяно шофиране, пише carmarket.bg.

Камерите ще документират нарушението и след това ще го санкционират. Шофьорът ще получава съобщение на телефона си с QR код, на който може да види провинението си и да плати глобата. Процесът е автоматизиран, без човешка намеса. Има и възможност за обжалване, ако шофьорът смята, че може да докаже, че не е нарушил правилата.

