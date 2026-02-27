Хърватия с опит да укроти гнева на Унгария и Словакия

След прекъсванията и повредите по петролопровода „Дружба“ хърватският премиер Андрей Пленкович заяви, че страната му е готова да осигури доставки на петрол за Унгария и Словакия. Според него вече се водят разговори с двете държави и с Европейската комисия за намиране на устойчиво решение, предаде Ройтерс.

Доставките по „Дружба“ към Унгария и Словакия – единствените страни в Европейския съюз, които продължават да внасят руски петрол – бяха прекъснати на 27 януари. Причината са щети по инфраструктурата, за които Украйна обвини руски дронов удар.

В сряда Европейската комисия съобщи, че Хърватия е започнала оценка на възможността да внася руски суров петрол по море и да го транспортира до Унгария и Словакия чрез Адриатическия петролопровод. Този маршрут се разглежда като алтернатива на „Дружба“. В същия ден операторът на тръбопровода ЯНАФ обяви, че вече разтоварва товар от неруски суров петрол за унгарската компания „МОЛ Груп“, а още седем танкера се очакват до края на април.

„Хърватия е тук като съсед, партньор и приятел, за да гарантира енергийната сигурност и безпроблемното функциониране на икономиките на Унгария и Словакия“, заяви Пленкович, цитиран от ХИНА. Той подчерта, че капацитетът на Адриатическия петролопровод достига до 15 милиона тона годишно, което по думите му е напълно достатъчно, за да покрие потребностите на двете държави.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com