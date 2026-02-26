Министър с драматични разкрития за петроханските педофили

"Няма подобни споразумения с други неправителствени организации като меморандума с Ивайло Калушев на Петрохан". Това каза в предаването "Лице в лице" служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов.



"Той е напълно необвързващ, но когато имаш един лист хартия, а отдолу е подписът на министъра, и отидеш при кмета на село Гинци – това създава впечатления. Не обвинявам никого за меморандума, но той не е минал надлежно през администрацията на министерството", обясни той.



"По-късно е получен сигнал. Извършва се проверка. Администрацията установява, че документът не е правно основателен", коментира Попов.



След това е започнала процедура по прекратяване на споразумението по времето на министър Росица Карамфилова. Един от близките на Калушев е идвал при Попов по време на предишния му мандат като министър на околната среда и водите в кабинета "Денков".

"Тъй като не е имало клауза за прекратяване, е станало много сложно. След това мина при мен (процедурата – бел. ред.). Тези хора идваха при мен. Дойде Ивайло Иванов (един от тримата мъртви на Петрохан – бел. ред.). Проведох разговор с него. Той искаше да се поднови споразумението. Казах му, че няма как. По-късно администрацията успява да го прекрати", посочи министърът на околната среда.



"Каза ми, че иска да пазят гората и други неща. Отговорих, че няма правно основание да се подписва меморандум. Много просто. Каза, че е член на международна организация на рейнджърите. Нищо особено. Аз по принцип смятам, че министерството не трябва да подписва меморандуми. Има и други форми на сътрудничество", каза той.

Попов е разговарял с новите областни управители за водата. Според него водният проблем се дължи на некомпетентно управление от страна на ВиК компаниите.



"България е бедна на водни ресурси, но няма основание да имаме водна криза от този тип, който виждаме. ВиК холдингът не е решил проблемите. Да имаш загуби от над 90% е абсолютно недопустимо с тези огромни европейски средства, които се хвърлят", категоричен е служебният министър.

