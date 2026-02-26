Обрат. Друг е спасил пътниците на починалия ватман

Приятел и колега на трагично загиналия от масивен инфаркт ватман на трамвай дърпа спирачката и спасява десетки пътници.

Това разкриват разследващи, изпратени на терен на столичния бул. "Шипченски проход", където по-рано днес, 26 февруари, се случи инцидентът, завършил като по чудо без жертви, съобщава "Блиц".

По-рано бе съобщено, че с последни сили ватманът, който получава сърдечен удар по време на работа, е спрял релсовото превозно средство и по този начин е предпазил от нараняване и дори смърт пътниците. Това обаче бе категорично опровергано от полицията.

"Негов колега, близък приятел, по случайност се е возил до него зад пулта. Двамата са разговаряли, когато изведнъж на него му е прилошало. Няма практика да са по двама отпред, просто в този ден така се е случило. И добре, че... именно ватманът, който не е на работа - той спира трамвая. Ако не е бил до колегата си, можеше да стане голяма трагедия - много ранени и жертви", твърди източник.

Минути след инцидента движението в посока бул. „Ситняково“ бе блокирано, като трамваите бяха пренасочени по „Ботевградско шосе“.

Участъкът около светофара на Румънското посолство в София е изключително опасен и в района много често се случват катастрофи. В първите дни на септември 2025 г. трамвай се удари в подлез и буквално срути основите му в близо до столичното 12-то училище. Инцидентът по чудо се размина без жертви - пътници и пешеходци, тъй като се случи преди 06:00 сутринта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com