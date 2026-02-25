5000 евро глоба за родител, ако не спазва вечерния час

Глоби грозят родителите на непълнолетни, които стоят навън вечер без придружител. Децата до 14 години не трябва да са сами след 20:00 часа, а тези под 18 години трябва да са с възрастен след 22:00 часа.

Репортаж на Bulgaria ON AIR показа нагласите сред родителите. Ивайло Симеонов има дъщеря на 13 години. Нейният график няма как да се съобрази с новите правила. "Ако в семейната среда няма разбирателство, няма как да се случат нещата. Освен това има курсове, които продължават до по-късно. Разбира се, че се прибира сама – кой да върви с нея, ние сме на работа", обясни родителят.

Според Ана именно глобите могат да помогнат детето ѝ да се прибира навреме.

"Детето ми е ходило няколко пъти в заведение с приятели да гледат футбол. Питам го: "Не ви ли правят забележка, че сте толкова малки" – няма никакъв проблем. Като ни глобят и като му взема от джобните, които е събирал 3 години, сигурно няма да излиза после", обясни тя.

Въпреки че и двамата родители твърдят, че в заведенията няма контрол, при нарушение ще се налагат глоби и на собствениците.

"Нямаме лицензирани служители, които да имат право, или лицензирана охрана, която да изисква лични документи. Можем да проверяваме с декларация, но не можем да докажем дали придружителят на детето спазва изискванията. По принцип съм категорично "за" този контрол, особено в нощните заведения, но в ресторанти и заведения за хранене не смятам, че е удачно, защото доста често идват деца след училище и тренировки да хапнат", коментира управителят на заведение в София Ирена Асенова.

Вечеря навън след 20:00 часа може да излезе между 1000 и 2500 евро, ако детето е до 14 години. Същото важи и за децата под 18 години след 22:00 часа. При повторно нарушение санкцията е от 2500 до 5000 евро.

Според психолози решението не е в повишаването на санкциите, а в успешно прилагане на мерките.

"То и в момента има глоби. Доколко сме успешни в налагането на мерките? Ако ние до безкрайност вдигаме санкциите, но не ги прилагаме и няма наказуемост, какво значение има каква ще е глобата", попита психотерапевтът Ники Марков.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com