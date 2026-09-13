5000 евро глоба за родител, ако не спазва вечерния час
При нарушения собствениците на заведения също ще плащат
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При нарушения собствениците на заведения също ще плащат
Една от най-обсъжданите точки в двучасовите разисквания бе идеята на ПП-ДБ за ограничения за нови водачи
Отново вечерен час в страната
Днес ще обсъждат нови противоепидемиологични мерки
Забраняват музиката в увеселителните заведения
Утре засегнатите се събират пред Народното събрание, ще дойдат автобуси и от туристическия бранш
От тази сутрин са отменени особените противоепидемични мерки
Властите ускоряват имунизационната кампания
Мерките се облекчават
Това е заповед на директора на Регионалната здравна инспекция
Грешка ли беше отварянето на ресторантите, коментира д-р Данчо Пенчев
Италия посреща Великден с вечерен час
Пазаруването ще става само с предварителни поръчки по телефона.
Задържаха 25 души и глобиха над 3600
В страната има вечерен час за първи път от Втората световна война
Удължават вечерния час, в Париж остава от 20 часа
Италия се отказа да отваря ски курортите
Правилата за вечерният час остава в сила - на хората е забранено да напускат домовете си между 20:00 и 06:00 часа.
От 28 декември до 17 януари се въвежда национална карантина
Санкциите се затягат от днес