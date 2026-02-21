Зловеща катастрофа! Пострада дете

Тежка катастрофа при 178-ия километър на автомагистрала „Тракия“ край Чирпан в посока София. По информация на NOVA пострадали са трима души.

Сигналът е получен в 11:24 часа. Катастрофата е възникнала след сблъсък от няколко леки автомобила - един, управляван от 19-годишна жена, втори, с водач 50-годишен мъж и трети, шофиран от 36-годишна жена, която е пострадала. Освен нея с наранявания след удара са двама пътници в автомобила на мъжа - 42-годишна жена и 9-годишно момиче, оказана им е медицинска помощ. Тримата водачи са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.

Движението на леките автомобили в участъка временно се осъществяваше единствено в аварийната лента, след като активната и скоростната лента бяха затворени заради катастрофата. Впоследствие трафикът беше освободен. Според очевидци едната кола е била с толкова деформирани ламарини, че се е наложило пожарникари да я режат, за да извадят шофьора.

Заради произшествието се образува километрично задръстване. Движението в района се регулираше от екипи на „Пътна полиция“.

Трафикът на тежкотоварни автомобили се осъществяваше по обходен маршрут: пътен възел "Чирпан" - път II-66 - п.в. "Свобода" - АМ "Тракия" /при км 184/. Движението в района се регулира от екип на "Пътна полиция".

