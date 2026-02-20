Нови автобуси към Панчарево, Бояна и Горна баня

София готви сериозна рокада в обществения транспорт. Заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев внесе в Столичен общински съвет два доклада, които чертаят нова схема на движение – с повече връзки, нови линии и фокус върху квартали и вилни зони, които досега бяха в периферията на градската мрежа.

Първият пакет от промени засяга източните части на града и район „Панчарево“. Предвижда се разкриването на две нови довеждащи линии: № 180 – от метростанция „Бизнес парк“ до в.з. „Косанин дол“, и № 182 – от метростанция „Бизнес парк“ през село Герман до ж.к. „Лозен парк“. Така районите ще получат директна връзка с Първи метродиаметър. Планира се и преномериране на част от крайградските линии – досегашните № 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 ще преминат в диапазона 181–188, за да се обособи ясна група маршрути към направлението „Панчарево“.

Втората вълна от промени обхваща южните и югозападните квартали. Предлага се нова линия № 65 между метростанция „Красно село“ и Боянската църква, с директна връзка на местност „Гърдова глава“ с линия М3. Линия № 806 ще свързва метростанция „Горна баня“ с вилната зона „Горна баня“ – район, който досега нямаше градски транспорт.

Има и реорганизация на съществуващи маршрути. Линия № 805 се закрива, а на нейно място идва нова линия № 95, която ще свързва ж.к. „Студентски град“ и ж.к. „Манастирски ливади – запад“ по бул. „Тодор Каблешков“, използвайки новоизградената инфраструктура и бус лентата.

Общо се планира разкриването на над 40 километра нови маршрути. Идеята е повече квартали да получат директна връзка с метростанции, търговски обекти, училища и административни услуги. Ако докладите бъдат приети, столичната транспортна карта ще изглежда различно – по-гъста, по-свързана и с по-ясна логика към периферията на града.

