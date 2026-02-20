Регионалното министерство с важна новина за домоуправителите

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) започва прием на заявления за вписване в Регистъра на професионалните управители на етажна собственост по чл. 47б от Закона за управление на етажната собственост.

Регистърът се създава в изпълнение на Наредба № РД-02-20-1/05.02.2026 г. за Единната информационна система на етажната собственост, обнародвана на 20 февруари в бр. 20 на Държавен вестник, съобщиха от МРРБ.

Създаването на регистъра на практика поставя началото на нов ред - професионалните домоуправители вече ще работят само след официална регистрация и издадено удостоверение.

Такса 80 евро - по-ниска при електронно заявление

Вписването и издаването на удостоверение ще се извършват по реда на чл. 47б и чл. 47в от Закона за управление на етажната собственост и съответната наредба.

Професионалните управители ще дължат държавна такса от 80 евро съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители. При електронно заявяване е предвидена по-ниска такса - 72 евро.

Заявление по образец (приложение № 1 към наредбата) може да бъде подадено на място в сградата на МРРБ, чрез упълномощен представител или по електронен път.

Кой има право да бъде професионален управител

За да бъдат вписани в регистъра, кандидатите трябва да отговарят на серия изисквания. Това важи както за физически лица, регистрирани като еднолични търговци, така и за членове на управителни органи на търговски дружества и неограничено отговорни съдружници в събирателни или командитни дружества.

Сред условията са:

· да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани;

· да не са били през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособност членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, ако има неудовлетворени кредитори;

· да не са лишени от право да заемат материално отговорна длъжност;

· да не са включени в списъка по чл. 4б, т. 3 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение;

· да нямат публични задължения, с изключение на невлезли в сила актове или разсрочени, отсрочени и обезпечени задължения;

· да имат осигурен административен капацитет от минимум едно лице на трудов договор;

· да са заплатили таксата за регистрация.

Проверки и документи - част от тях служебно

Кандидатите подават заявление по утвърден образец, придружено с декларация относно обстоятелствата по т. 1-5 и документ за платена такса, освен ако плащането е извършено електронно. Част от данните - по т. 1, 2, 5 и 6 - ще се проверяват служебно от МРРБ.

Търговци, регистрирани в други държави членки на ЕС, в страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария, трябва да представят съответните документи, издадени от компетентен орган в държавата им, придружени с официален превод на български език.

Електронният формат на заявлението и образецът на декларацията могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на МРРБ в секция „Жилищна политика - Етажна собственост“.

Таксата вече е въведена

Още в началото на месеца от кабинета в оставка съобщиха, че таксата за първоначално вписване на професионален управител - търговец в специализирания регистър ще бъде 80 евро. Размерът ѝ бе определен с промени в Тарифа № 14 и е в изпълнение на разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост.

С въвеждането на регистъра държавата формализира дейността на професионалните домоуправители и поставя управлението на входовете и сградите в нова, по-регламентирана рамка.

