Тошко Йорданов притисна Цицелков! Прочете присъдата на съда

От вчера имаме едно жалко правителство, което стартира с такава омраза, още преди да се е събрало, не си спомням в новата ни история да има друго такова. В него има един вицепремиер все още - Стоил Цицелков, за когото вчера зададох някои въпроси. Това заяви председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов в декларация от парламентарната трибуна.

Йорданов показа и изчете от трибуната "една от присъдите на Цицелков" и обясни: "Това е решение на съда и една от присъдите на цицелщината и конкретно на тоя Цицелков."

"Софийският градски съд, наказателна колегия, 12 състав с председател Величка Цанова, с присъда от 23 септември 2014 г., с постановление на Софийски районен съд, подсъдимият С. И. Ц. - Цицелков, е признат от съда за виновен, че на 8 май 2011 г., около 1:30 ч. на бул. "Фритьоф Нансен", в гр. София, управлявал МПС "Мерцедес C", с концентрация на алкохол в кръвта 1,5 промила", прочете шефът на ИТН.

"Присъдата е за шофиране с алкохол в кръвта. По сегашния закон Цицелката трябва да е в затвора. Колеги от ГЕРБ, не е нужно да се връзвате на човек от секта "Петрохан", подкрепяща фонтанелни практики", заяви Йорданов.

Тази сутрин президентът даде интервю за bTV, в което обясни, че тя не може да поиска оставката на Цицелков - това може да направи служебния премиер Андрей Гюров. Ако обаче той ѝ предложи освобождаване на Цицелков, тя би разписала указа веднага. Освен това добави, че ако информацията за арестите е вярна, то Цицелков няма място и в обществения съвет към ЦИК.

Според Йорданов Цицелков бил оказал съпротива при ареста. Имал и две криминални регистрации за употреба на наркотици, а втората била за 55 грама марихуана.

"Това е за около 220 цигари, това не е за употреба. Това си е дилър. Ясно е, че вицепремиерът Цицелков трябва да изхвърчи и всяка минута, в която той стои на този пост, е обида към демокрацията, парламентаризма и обществото. Да не забравяме, че той е вкаран от Гюров, който носи отговорността за това. Главата на политическия труп Цицелков трябва да бъде отлепена, тя вече е, но той не знае още. Би трябвало да си тръгне и цялото правителство от наркомани, алкохолици и закрилници на педофилията - т.нар. кабинет "Петрохан", каза още Йорданов от парламентарната трибуна.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com