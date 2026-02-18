Денков за кабинета "Гюров": Не виждам ярки политически фигури

Приключи периодът на спекулации и очаквания. Имаме състав на кабинета, утре очакваме указите и дата за изборите. Това, което виждаме е, че има огромни очаквания - ние ще съдим всеки един от министрите по това как се справят със задачите си. Това заяви депутатът от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Николай Денков, след като номинираният за служебен министър-председател Андрей Гюров представи състава на служебния кабинет пред президента Илияна Йотова, предаде "Фокус"



"Аз не виждам ярки политически фигури в този кабинет", заяви Денков.



"Като човек, който е съставял кабинет - знам, че не е лесно да се направи кабинет от компетентни хора. Андрей Гюров това се е опитал да направи. Дано да е успял", заяви още той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com