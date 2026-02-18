Ето кой става началник на кабинета на Гюров

Румяна Бъчварова става шеф на кабинета на премиера Андрей Гюров, твърди Епицентър.бг, позовавайки се на свои източници, според които тя ще бъде силният човек в правителството.

Бъчварова е социолог по образование. Тя бе дясната ръка на Бойко Борисов като началник на кабинета му в първото и третото му правителство, а във второто бе министър на вътрешните работи. Беше и български посланник в Израел.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com