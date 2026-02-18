Политика

Ето кой става началник на кабинета на Гюров

Тя бе дясната ръка на Бойко Борисов

18 фев 26 | 14:51
Агенция Стандарт

Румяна Бъчварова става шеф на кабинета на премиера Андрей Гюров, твърди Епицентър.бг, позовавайки се на свои източници, според които тя ще бъде силният човек в правителството.

Бъчварова е социолог по образование. Тя бе дясната ръка на Бойко Борисов като началник на кабинета му в първото и третото му правителство, а във второто бе министър на вътрешните работи. Беше и български посланник в Израел.

