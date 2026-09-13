Сянката зад сенките: Румяна Бъчварова, скритият коз на олигархията в кабинета
Възможно ли е именно тя да се превърне в задкулисния координатор на изборния процес?
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Възможно ли е именно тя да се превърне в задкулисния координатор на изборния процес?
Тя бе дясната ръка на Бойко Борисов
Докога ще си играем на манипулирани социологически изследвания?
"Трябва да се направи един списък затова какво не трябва да се прави", предложи тя
Гражданите се оказват по-мъдри от политиците, когато се стигне до реален избор, посочи Бъчварова
Румяна Бъчварова похвали меморандума на ПП
Според нея причината за шпионажа са или пари, или някакви отношения, или връщане на услуга
Румяна Бъчварова връчи на държавния глава Реувен Ривлин своите акредитивни писма
Вечният посланик няма път към България, новобранецът изоставя Борисов в труден момент
Последните протести, за разлика от тези на майките на деца с увреждания, нямат лидери и изпълними искания, смята Румяна Бъчварова
Мисля, че има основания да чуем гласа на гражданите. Има недоволство и то се изрази в подкрепата на ген. Радев. Искам да ви уверя, че много добре разч...
Нито един от върнатите на Турция предполагаеми гюленисти не е поискал от страната ни закрила. Това заяви по време на парламентарния контрол министърът...
Вътрешният министър Румяна Бъчварова и секретарят по вътрешна сигурност на САЩ Джей Джонсън подписаха в петък във Вашингтон междуправителствено спораз...
България играе много важна роля за справянето с миграционните процеси, заяви еврокомисарят по миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис А...
„Имаме нужда от засилени международни действия за управлението на кризите, пред които всички сме изправени. Това трябва да стане на база споделяне на...
Със заповед на министър Румяна Бъчварова с почетен знак на МВР-ІІ степен е награден директорът на регионалната дирекция в Кърджали комисар Сергей Заим...
"Един от вариантите е изграждане на фургони и евентуално палаткови лагери". Това коментира вътрешният министър Румяна Бъчварова в Хасково. Така тя отг...
Опитите за нелегално преминаване са основно около Малко Търново, заяви министърът Всички усилия са насочени към гарантиране на сигурността на външнит...
Променя се структурата на бежанския поток. Доминират мигрантите, които идват от Афганистан и Ирак и намалява - при това доста значително, потокът от...
"С министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова и министъра на земеделието и храните Десислава Танева присъствахме на освещаването на новопостроена...