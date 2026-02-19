Общество

До часове времето се обръща! Ледена хала връхлита страната

Съществен фактор за развитието на обстановката ще бъде мощен антициклон

19 фев 26 | 23:32
Агенция Стандарт

След кратко относително подобрение, времето над България отново ще поеме към влошаване. Причината е преминаването на студен атмосферен фронт в петък, който ще постави началото на по-динамичен и валежен период, съобщи "Метео Балканс".

Още в петък от запад на изток през страната ще премине студен фронт. С него ще започнат валежи от дъжд, първоначално в западните райони, а по-късно и в централните и източните части на страната. Температурите ще започнат постепенно да се понижават, а вятърът ще се ориентира от северозапад, носейки по-студен въздух.

Съществен фактор за развитието на обстановката ще бъде мощен антициклон, разположен над Украйна. Неговото влияние ще блокира бързото изтегляне на фронталната система на изток и ще създаде условия валежната зона да стационира  над страната.

Това означава по-продължителни и на места по-интензивни валежи. В ниските слоеве от атмосферата ще се пренася по-студена въздушна маса и дъжд в Централна Северна България ще преминат в сняг.

Ако моделите се запазят, в част от страната може да се формира нова снежна покривка, особено там, където валежите се окажат по-продължителни. Комбинацията от стационираща валежна зона и приток на студен въздух създава предпоставки за усложнена метеорологична обстановка.

