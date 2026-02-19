Общество

Разкриха новия шеф на БНТ. Има ли скандал

Твърди се, че отдавна било ясно

Разкриха новия шеф на БНТ. Има ли скандал
Снимка: БНТ
19 фев 26 | 17:37
12770
Стандарт Новини

Шефът на БНТ Емил Кошлуков, който въпреки всички драми, отново подаде документи за поста, бе изслушан пред СЕМ днес, като представи концепцията си за обществената телевизия. Той отрече да е оказвал влияние на подредбата и вида на новините, като обяви, че БНТ е най-свободната медия в момента.

Нито веднъж за тези години не съм си позволил да сляза на една оперативка да подредя новините, да попитам защо това е второ, а онова - първо. Телевизията никога не е била толкова свободна в нюзрума, колкото досега. За мен свободата на словото е важна, защото е биография. Уверявам ви, че БНТ е най-свободната медия днес, каза директорът на БНТ.

Кошлуков е сред петимата кандидати за генерален директор на Българската национална телевизия, чийто концепции СЕМ изслушва днес. Заедно със Свилена Димитрова, Невена Андонова и Милена Милотинова той е сред петимата, които днес трябва да представят концепциите си за развитие на обществената телевизия. Единият от кандидатите - Сашо Йовков отпадна автоматично, след като изобщо не се яви на изслушването.

Кошлуков обясни, че за него конкурсът не е легитимен, защото вече е изтекло името на победителката, ли както каза той "жената-победител". Шефът на БНТ визира Милена Милотинова, която, както Lupa.bg написа - ще бъде новият директор на телевизията.

"Докато учих в Калифорнийския университет, имах достолепен професор, който обичаше да казва, че Великата октомврийска социалистическа революция не е нито октомврийска, нито велика, нито революция. Този каламбур е верен и днешната процедура ми прилича на това - не знам дали е избор, дали е конкурс. Вече в сайтове и медии изтече името на жената победител в него", каза Кошлуков. И обясни, че се явява пред СЕМ заради уважението, което изпитва и към институцията на регулатора, и към всичките си колеги от БНТ.

Кошлуков обясни, че моделът за финансиране на телевизията трябва да е не само устойчив, но и независим.

"Искам да ви уверя, че от страна на СЕМ има уважение както към БНТ, така и към вас. Вие имахте пълноценен и достоен мандат, в който БНТ се позиционира като достойна обществена телевизия. Всички действия на съвета са отговор на вашите действия, така че това изслушване не е прибързано, а дори закъсняло", каза му председателят на СЕМ Симона Велева.

На изслушванията за генерален директор предстои да се явят Невена Андонова, Милена Милотинова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт Новини
Още от Общество
Коментирай