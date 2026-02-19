МО проговори за щатските военни самолети на летище София

Самолетите на летище "Васил Левски" са на Военновъздушните сили на САЩ. Разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

"Личният състав е за обслужване на самолетите", посочват още оттам.

Днес бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев публикува снимки от Терминал 1 на летището в София и написа, че на него има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. По негови думи те са на път за Иран и „явно там ще става много горещо много скоро".

След публикацията му в своя позиция от американското посолство у нас заявиха: "Република България оказва подкрепа за предварителното разполагане на въздухоплавателни средства на Съединените американски щати и оборудване за летищна поддръжка с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса (eVA) в съответствие със споразуменията за достъп, базиране и прелитане".





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com