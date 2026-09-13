Няма военни мисии от български летища, министър даде категоричен отговор
След напрежението около американските самолети министърът заяви, че подобни машини често изпълняват транспортни, хуманитарни и спасителни задачи
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След напрежението около американските самолети министърът заяви, че подобни машини често изпълняват транспортни, хуманитарни и спасителни задачи
Бойните машини са престояли няколко часа
Двата C-130 са пристигнали временно с дипломатическо разрешение
Президентът е в постоянна връзка с институциите
Включиха се в първото си международно учение
Искаме спешно изслушване на министри за американските военни самолети на летище „Васил Левски“, каза лидерът на "Възраждане"
Формацията настоява за обяснения и предупреждава за опасен прецедент
Американски машини кацат у нас
Самолетите на летище "Васил Левски" са на Военновъздушните сили на САЩ. Разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бд...
България оказва подкрепа на САЩ с цел обучение, обяви US-мисията у нас
Премиерът недоволен от съседите заради бежанския натиск Закупуването на военни самолети ще трябва да изчака. Първо трябва да си оправим финансовата д...
София. Военният министър Ангел Найденов е разпоредил проверка по подаден сигнал за изнасянето на части от военни изтребители, излезли от употреба. По...