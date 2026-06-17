Общество

Исторически момент за българските изтребители F-16

Включиха се в първото си международно учение

Исторически момент за българските изтребители F-16
17 юни 26 | 21:36
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Божана Войнишка

Българските Военновъздушни сили (ВВС) официално отвориха нова страница в съвременната си история, след като най-модерните ни многоцелеви изтребители F-16 Block 70 взеха участие в първото си международно тактическо учение. Родните пилоти и техните нови машини се включиха в мащабните съвместни полети в рамките на „Thracian Blade 2026“, демонстрирайки висока оперативна съвместимост със съюзниците от НАТО. До този момент осемте изтребители, закупени и доставени от САЩ, преминаваха през задължителните процедури по техническо приемане и интензивни летателни изпитания от страна на инженерно-техническия и летателния състав.

По време на въздушните маневри екипажите на българските F-16 Block 70 изпълниха сложни тактически задачи в реално време, работейки в тясно сътрудничество както с българските МиГ-29, така и с изтребителите JAS 39 Gripen от състава на унгарските ВВС. Заключителният ден на международната подготовка предложи и мащабни демонстрации на вертолетната авиация, които уловиха динамиката на съвременния въздушен бой и координацията между различните типове платформи. Съвместните действия на асфалта и в небето доказаха, че българската авиация успешно трансформира своите способности към най-високите стандарти на Алианса.

Интегрирането на новата платформа Block 70 в реални бойни сценарии бележи ключов прелом за отбранителните способности на страната и сигурността в Черноморския регион. Учението „Thracian Blade 2026“ даде възможност на българските пилоти да тестват съвременните радарни системи и възможности за обмен на данни на новите самолети в среда, максимално близка до реалната. Успешното приключване на мисиите потвърждава, че новите изтребители вече не са просто доставена техника, а напълно готов и ефективен инструмент за охрана на родното небе.

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Автор Божана Войнишка

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2 Коментара
ЗАТВОР ЗА МИНИСТЪРА И ПИЛОТИТЕ НА ф16 .
преди 52 минути

ЦЕЛТА НА ТАЗИ НАГЛА ДЕМОНСТРАЦИЯ е допълнително ограбване на над 2 000 000 000 $ за БРАКУВАНИТЕ ф 16. НАЙ големия самолетоносач на великобритания СТРУВА ПОД 1 000 000 000 $ за ЗАБРАНЕНИ ЗА ВНОС САМОЛЕТИ ф16 ТЕРОРИСТИ НА ВЛАСТ В СОФИЯ ограбиха над 6 000 000 000 $ С ЛИХВИТЕ. СЕГА ЩЕ КРАДАТ ОЩЕ 1 000 000 000 ЗА НЕНУЖНИ РАКЕТИ. /. ПРАТЕНА Е ЗАПОВЕД ЗА БРАКУВАНЕ НА Ф 16 .

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chovek
преди 39 минути

F16 sa ostareli mnogo otdavna ! PROSTO BOKLUTSI!

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