Исторически момент за българските изтребители F-16

Българските Военновъздушни сили (ВВС) официално отвориха нова страница в съвременната си история, след като най-модерните ни многоцелеви изтребители F-16 Block 70 взеха участие в първото си международно тактическо учение. Родните пилоти и техните нови машини се включиха в мащабните съвместни полети в рамките на „Thracian Blade 2026“, демонстрирайки висока оперативна съвместимост със съюзниците от НАТО. До този момент осемте изтребители, закупени и доставени от САЩ, преминаваха през задължителните процедури по техническо приемане и интензивни летателни изпитания от страна на инженерно-техническия и летателния състав.

По време на въздушните маневри екипажите на българските F-16 Block 70 изпълниха сложни тактически задачи в реално време, работейки в тясно сътрудничество както с българските МиГ-29, така и с изтребителите JAS 39 Gripen от състава на унгарските ВВС. Заключителният ден на международната подготовка предложи и мащабни демонстрации на вертолетната авиация, които уловиха динамиката на съвременния въздушен бой и координацията между различните типове платформи. Съвместните действия на асфалта и в небето доказаха, че българската авиация успешно трансформира своите способности към най-високите стандарти на Алианса.

Интегрирането на новата платформа Block 70 в реални бойни сценарии бележи ключов прелом за отбранителните способности на страната и сигурността в Черноморския регион. Учението „Thracian Blade 2026“ даде възможност на българските пилоти да тестват съвременните радарни системи и възможности за обмен на данни на новите самолети в среда, максимално близка до реалната. Успешното приключване на мисиите потвърждава, че новите изтребители вече не са просто доставена техника, а напълно готов и ефективен инструмент за охрана на родното небе.

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