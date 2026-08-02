Николай Попов извади скандалните приходи на ПТП мафията от труповете по пътищата

Чудовищните 700 милиона лева годишно заграбва т.нар. „ПТП мафия“ в България, източвайки застрахователните обезщетения за убити и ранени на пътя. Стряскащата цифра бе изнесена от Николай Попов – лидер на гражданското движение и коалиция „Сияние“, който поведе лична кръстоносна война срещу престъпните схеми, хранещи се с кръвта на загиналите.

Мафиотски пипала от адвокати, застрахователни посредници и „бели якички“ буквално причакват опечалените семейства пред моргите и болниците. С измамни договори те заграбват огромна част от дължимите кръвнини под формата на комисиони. „Дните на схемите ви приключиха! Никой нормален човек няма да ви наеме“, изригна Попов в личния си профил.

Война срещу онези, които търгуват със смъртта

Николай Попов познава кошмара от първо лице. Той е баща на останалата завинаги на 12 години Сияна, която загина в нелепа катастрофа. За разлика от хищниците в сектора, опечаленият баща отказа да задържи и стотинка от присъденото му обезщетение от 300 000 лева и публично дари цялата сума за лечението на болни български деца.

Борбата му обаче бързо се превърна в заплаха за милионите на мафията. Попов разкри, че е получавал заплахи за физическа разправа. Напрежението е толкова огромно, че преди дни телевизионно участие на Попов в предаването „Офанзива“ се превърна в тежък физически и словесен сблъсък с адвокат, което принуди медията да прекрати ефира преждевременно.

Политиката отказа да чуе гласа на почернените родители

За да пречупи корупционния чадър в съдебната система, разследващите органи и пътния сектор, бащата основа коалиция „Сияние“. По думите му при опитите за политически партньорства е бил подложен на брутален натиск – партийни функционери са му искали 75 000 евро рушвет и половината от избираемите места, за да го подкрепят.

Попов отказа политическия пазарлък. В резултат на изборите коалицията остана извън парламента, а институциите, включително президентството, продължават да демонстрират пълно глухота към проблема. „ПТП мафията се храни с кръвта на убитите, а държавата отказва да ни чуе“, категоричен е Николай Попов, който се зарича да продължи битката на улицата и в съдилищата.