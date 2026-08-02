Унгарският АЕЦ затвори, нашият "Козлодуй" го спаси паническата координация

Жестока енергийна криза заради невиждано маловодие е напът да взриви Източна Европа. Рекордно ниските нива на река Дунав вече взеха първата си голяма жертва и доведоха до пълно спиране на унгарската атомна електроцентрала АЕЦ „Пакш“. На този апокалиптичен фон родната АЕЦ „Козлодуй“ продължава да удържа фронта на магия и двата ѝ енергоблока работят по график.

Министерството на енергетиката излезе с извънредна информация, според която мощностите ни произвеждат ток на пълно натоварване. Експертите успокояват, че ако темпът на пресушаване на реката се запази същият, централата ни ще издържи без сериозни сътресения поне през следващите три седмици. Ситуацията обаче остава критична и изисква денонощен мониторинг.

Тайни преговори и спешна помощ от Белград

Зад кулисите на енергийната сигурност се провеждат тежки международни совалки. По инициатива на енергийния министър Ива Петрова е осъществен спешен контакт с министъра на минното дело и енергетиката на Сърбия – Дубравка Джедович.

България е поискала извънредно техническо съдействие от мощния хидроенергиен комплекс „Джердап“. Целта е сърбите и румънците да поддържат изкуствено нивото на Дунав след АЕЦ „Козлодуй“ над критичните експлоатационни прагове. Само така може да се гарантира, че охладителната система на нашите реактори няма да остане на сухо.

Пълна бойна готовност в родната енергетика

Заради задаващото се бедствие АЕЦ „Козлодуй“ вече въведе извънредни мерки. Всички ключови звена в държавата са вдигнати под тревога. Ведомството е в постоянна координация с ръководството на АЕЦ „Козлодуй“, с националната електрическа компания (НЕК) и с електроенергийния системен оператор (ЕСО)

Всички те работят в синхрон, за да предотвратят евентуален срив в електроенергийната система на страната. Дали природата ще се смили над региона, или жегата ще затвори и родната централа, предстои да разберем.