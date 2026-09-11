Всичко по темата АЕЦ "Козлодуй"

Спешни мерки в АЕЦ "Козлодуй". Усилват мощности
Екипите работят за безопасната и надеждна експлоатация на ядрените блокове
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Екипите работят за безопасната и надеждна експлоатация на ядрените блокове
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