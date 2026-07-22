Революция в небето! Първи електрически самолет ще прави полети от 2029 година. Шотландската авиокомпания Loganair ще въведе в експлоатация флотилия от поне пет електрически самолета от 2029 г., които ще обслужват както пътнически, така и товарни полети.

С този ход компанията ще се превърне в първия търговски авиопревозвач в Европа, който оперира с изцяло електрически самолети, след успешно проведени изпитания по-рано през 2026 г.

Споразумение за бъдещето на авиацията

На авиошоуто във Фарнборо, което се провежда между 20 и 24 юли, шотландската авиокомпания сключи споразумение за закупуването на пет самолета модел Beta Alia CX300. Договорът включва и опция за придобиване на още пет машини на по-късен етап, предаде Darik Business Review.

От Loganair подчертават, че повечето от полетите, които изпълняват, са на разстояние до 100 мили. Това напълно съответства на техническите възможности на Beta Alia CX300, чийто обхват достига 336 морски мили.

Електрическите самолети ще могат да използват съществуващите писти и ще се нуждаят от едва 20 до 40 минути за презареждане.

Исторически момент за европейската авиация

Главният изпълнителен директор на Loganair, Люк Фараджала, определи сделката като ключова за развитието на сектора.

"Това е наистина исторически момент за Loganair и за европейската авиация. Нашата демонстрационна програма по-рано тази година доказа, че електрическата авиация вече не е бъдеща концепция, а жизнеспособна търговска възможност. Самолетът демонстрира потенциал за намаляване на оперативните разходи с до 80%, като същевременно поддържа надеждната регионална свързаност, от която зависят нашите клиенти и общности."

Той добави, че подписването на споразумението е естествена стъпка, която отразява увереността на компанията в новата технология и амбицията ѝ да остане лидер в устойчивата регионална авиация.

Успешни изпитания в реални условия

Партньорството с американския производител Beta Technologies е ключово за проекта. Основателят и главен изпълнителен директор на компанията, Кайл Кларк, коментира:

"Loganair е прекарала шест десетилетия в свързване на общности, които разчитат на въздушен транспорт, така че техният стандарт за нови технологии е подходящо висок. Постигнахме този стандарт по единствения начин, по който може да бъде изпълнен – като прелетяхме повече от хиляда морски мили през тяхната мрежа, по техните маршрути и в техните условия."

През март 2026 г. Loganair и Beta Technologies, в сътрудничество с Royal Mail, проведоха успешни изпитания на електрическия самолет. В рамките на тестовете бяха извършени редица полети по пощенските маршрути в Шотландия.

Очаква се технологията да бъде от съществено значение за подпомагането на по-изолираните общности с ограничена инфраструктура.

Крис Пакстън, мениджър „Стратегически анализи и иновации“ в Royal Mail, заяви, че това е важна стъпка към превръщането на полетите с електрическа поща в реалност за някои от най-отдалечените общности във Великобритания.