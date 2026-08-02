Полицаи трогнаха Шумен и дадоха пример на всички мъже и жени с пагони

В истински хит в социалните мрежи и повод за гордост се превърна изключително благородната и човешка проява на полицаи от Районното управление в Шумен. По време на редовния си обход по патрулен маршрут, служителите на реда забелязали три малки момичета, които с гордо вдигнати глави и метли в ръце се опитвали съвсем сами да разчистят натрупаните боклуци пред своя жилищен блок в града.

Вместо просто да подминат гледката, пазителите на закона спрели патрулния автомобил и слезли при децата. Когато разбрали, че малките доброволки имат огромно желание да направят междублоковото пространство по-чисто и красиво място за игра, но се затрудняват с тежките и обемни отпадъци, униформените не се поколебали нито за секунда и веднага запретнали ръкави.

Трансформация в името на доброто: Служебната кола стана сметовоз

Полицаите активно се включили в разчистването, като започнали да събират заедно с децата едрите боклуци, нападалите клони и сухи треви. Най-голямата изненада за малчуганите обаче дошла тогава, когато служителите на реда отворили багажника на патрулната кола.

За да помогнат реално на децата и да завършат доброто дело, полицаите натоварили целия събран куп отпадъци директно в служебния автомобил. Така патрулката временно променила предназначението си и се превърнала в импровизиран сметовоз, с който боклукът бил извозен до определените за целта контейнери извън жилищния район.

Вълна от аплодисменти за МВР

Случаят бързо стана публичен и предизвика лавина от позитивни коментари от страна на гражданите в Шумен и цялата страна. Хората масово споделят историята като ярък пример за това каква трябва да бъде ролята на родната полиция – близка до обществото, помагаща в ежедневните проблеми и възпитаваща децата в добри ценности.

„Ето това са истинските полицаи! Респект за момчетата, които показаха на тези деца, че законът и властта са тук, за да ни помагат“, пишат развълнувани шуменци в мрежата. Освен вълна от аплодисменти от хората, добрите полицаи получиха същото от колегите си от МВР от цялата страна. Аплодисменти и от нас за човечното отношение, момчета! Такива трябва да бъдат всички мъже и жени с пагони в цялата страна!