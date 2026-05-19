Киборг патрулките, които дебнат на улицата, ви докладват и на "Интерпол"

Истински технологичен звяр на колела изкара по пътищата гръцката пътна полиция, съобщават медиите в южната ни съседка. Специално оборудваният патрулен автомобил работи като мощен мобилен център за контрол, пред който нито един нарушител няма шанс да се скрие.

Термални камери и криптирана връзка с Интерпол

Супермодерната "умна" патрулка е снабдена с последно поколение мобилни телефони и таблети, които са свързани в реално време с полицейската база данни и масивите на Интерпол, разкрива електронното издание "Нюз ауто". По време на спецоперации колата-киборг си взаимодейства с високотехнологични дронове с термални камери. Картината от птичи поглед се предава директно на мониторите в превозното средство, което позволява свиреп контрол и мащабни проверки дори в най-непрогледния нощен мрак. Цялата комуникация с полицейската централа е защитена с желязна криптирана връзка. Ченгетата вътре могат за секунди да сканират регистрационните табели на колите и да проверяват документите на водачите, за да установят светкавично дали автомобилите са крадени или нямат задължителната застраховка.

Изкуствен интелект пише автоматични глоби

Зад този уникален полицейски автомобил обаче стои огромна екосистема от техническа инфраструктура, която гръцката полиция развива агресивно през последните години, посочва изданието. В ключови зони на Атина вече денонощно работи мащабна система за автоматично разпознаване на регистрационни табели. Нови камери с вграден мощен изкуствен интелект (ИИ) засичат и записват всяко нарушение на закона за движение по пътищата на най-натоварените локации в столицата. Голямата брадва за шофьорите е, че фишовете и солените глоби вече се издават напълно автоматично, без човешка намеса.

Скандал за милиони

Големият шпиониращ брат обаче удари на камък заради жестоко нарушение на закона за личните данни, което спъна пълното реализиране на амбициозната програма Smart Policing на гръцката полиция, отбелязва "Нюз ауто". Още през далечната 2019 г. полицията подписва тлъст договор на стойност 4 милиона евро с технологичния гигант "Интраком телеком" за доставката на хиляда устройства от бъдещето, способни да разчитат биометрични данни – пълно разпознаване на лица, сканиране на пръстови отпечатъци, лични документи и номера.

Цели шест години след подписването на скъпия контракт обаче суперсистемата събира прах и не се използва. Причината е категоричното решение на държавния орган за защита на личните данни, според което е абсолютно незаконно биометрични данни на гражданите да се разпознават и обработват посредством мобилни устройства на пътя.

