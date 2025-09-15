Откраднаха 20 бебета на костенурки

Полицията разследва кражбата на 20 костенурчета от спасителния център в несебърското село Баня, съобщава Gramofona.com.

Неизвестно лице е откраднало новоизлюпените бебета през нощта на 10-и срещу 11-и септември, а за деянието съобщил управителят на центъра чрез профилите си в социалните мрежи. Липсата на животните е установена при една от ежедневните сутрешни обиколки в центъра.

В центъра за отглеждане и рехабилитация на сухоземни костенурки в село Баня се отглеждат над 300 екземпляра. Собствениците обясняват, че откраднатите животни принадлежат към пет различни, но изключително защитени видове затова основната цел е да се предотврати изнасянето им зад граница. Всяко едно от животните може да бъде продадено на цена от 80 до 2000 евро, в зависимост от възрастта и големината.

„Те са смесени. В това заграждение живееха мънички костенурчета, около годинка и под една годинка, от пет вида – лъчиста костенурка, палачинкова, шпороноса, индийска звездна и леопардова“, каза пред Нова телевизия управителят на центъра Ина Лаловска.

Следи от нападение на хищник върху костенурките няма. Управителят на Центъра има съмнение, че са били откраднати от посетител, който проявил съмнително любопитство предишния ден.

„В този човек са моите съмнения, тъй като той дойде неканен и много настояваше да влезе. Не говореше български или поне такъв вид даде и така проследи камерата, която гледа към малките костенурки. Най-евтините костенурки, ако са около 50-80 евро, зависи от възрастта, защото, колкото е по-малко животното, е по-евтино и колкото по-голямо расте, става по-скъпо. Горната граница е около 2000 лева“, обясни още Лаловска.

Специалисти коментират, че последните години се засилва нездравият интерес към износа на защитени видове, чиито цени понякога достигат петцифрени суми.

