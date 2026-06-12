Откраднаха 20 бебета на костенурки
Съмненията са за незаконен износ зад граница
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Съмненията са за незаконен износ зад граница
Горивата са произведени от руски петрол в рафинерията на "Лукойл" в Бургас
Около 100 лекарства изчезнаха от аптеките, защото са обект на нелегален износ. Заради това пациентите са останали без лечение, алармира Николай Kостов...