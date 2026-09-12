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Осъдиха мъж изял костенурка

Осъдиха мъж изял костенурка

Варна. Варненският окръжен съд наложи наказание пробация за 8 месеца на Марин Маринов от Девня, който убил и изял костенурка от глад, съобщиха от прес...

11 юли | 14:31
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