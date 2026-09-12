25 мистериозни костенурки на 16 500 години изскочиха от пещера в Турция
Древните варовикови фигурки вероятно са били използвани в ритуали
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Древните варовикови фигурки вероятно са били използвани в ритуали
Забраната се отнася до средиземноморски плажове, на които гнездят застрашени морски костенурки
Подобни инциденти са регистрирани и в други гръцки крайбрежни райони
Съмненията са за незаконен износ зад граница
Това са трите животински вида
Спасителен център за костенурки се нуждае от помощ
Херпетолози от Вашингтон колидж са оборудвали с радиопредаватели обитателите на блатата в Мериленд
600 съоръжения, които защитават животните край пътищата, са построени в Холандия Слагат специални канавки, за да преминават безпрепятствено под жп ли...
Полицията задържа нарушителите, които са от катун в района на село Овчари Полицията в Кърджали съобщи за задържани роми, които са хванали и сготвили...
Двама обитатели на катун край Крумовград са опекли и изяли 17 костенурки в землището на село Овчари. Катунарите са задържани от полицията. Двамата са...
Полицаи от РУ-Крумовград са заловили двама, унищожили 17 костенурки в землището на село Овчари, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Две лица на 59 и 26...
София. Общо 599 костенурки, забранени за внос в Европейския съюз, са разкрили и иззели митническите служители на Летище - София, съобщиха от агенция "...
Варна. Варненският окръжен съд наложи наказание пробация за 8 месеца на Марин Маринов от Девня, който убил и изял костенурка от глад, съобщиха от прес...
Стара Загора. Сто и двадесет сухоземни костенурки са били буквално са спасени от смърт от полицията в град Раковски. Приготвените за търговия животни...
Колката. Митнически служители на индийско летище са открили повече от 10 000 живи костенурки в куфари и са арестували двама пътници, заподозрени в опи...
Кърджали. Четирима събирачи на защитен вид костенурки са задържани в РУП-Кърджали, съобщиха от ОДМВР Кърджали. В района на село Свободиново полицейск...