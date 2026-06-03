Турция с извънредни мерки за плажовете. Жестоки глоби

През летния сезон Турция въвежда забрана за разходки в часовия диапазон между 20:00 ч. и 08:00 ч. местно (и българско) време по общо 21 плажа в южните окръзи Анталия, Мугла, Мерсин, Адана и Хатай, като глобата за нарушаването на забраната достига 699 000 турски лири (13 000 евро), а за фирми – 2 милиона лири (37 000 евро), съобщава Си Ен Ен Тюрк.

По информация на медията забраната се отнася до средиземноморски плажове, на които гнездят застрашени морски костенурки. В този списък попадат плажовете „Патара“, „Кале“, „Кумлуджа“, „Текирова“, „Белек“, „Къзълот“, „Демирташ“, „Газипаша“ и „Олимпос-Чъралъ“ в окръг Анталия, плажовете „Екинджик“, „Далян“, „Даламан“ и „Фетие“ в окръг Мугла, плажовете „Анамур“, „Гьоксу Делта“, „Алата“, „Давултепе“ и „Казанлъ“ в окръг Мерсин, плажовете „Акятан“ и „Юмурталък“ в окръг Адана и плажът „Самандаг“ в окръг Хатай.

В периода от май до септември на тези плажове е забранено и шофирането на превозни средства, разпъването на палатки, къмпингуването и паленето на огньове или барбекюта.

Сред плажовете, включени в списъка, са някои от най-известните туристически места по турското Средиземноморие. Патара, разположен на т.нар. Турска ривиера, е известен с широката си пясъчна ивица с дължина около 18 километра и привлича стотици хиляди посетители всяка година, докато районът на Белек е сред водещите курортни зони в страната, посещаван от милиони туристи заради луксозните хотели, голф игрищата и дългите си пясъчни плажове.

Фетие и Далян в окръг Мугла също са сред популярните ваканционни дестинации в Турция. Фетие привлича туристи с живописните си заливи, тюркоазени води и близостта до плажа Йолюдениз, а Далян е известен със своята лагуна, природните резервати и плажа Изтузу, който е едно от най-важните места за размножаване на морските костенурки карета-карета в Средиземноморието.

Сред защитените плажове попадат и Олимпос-Чъралъ и Текирова в района на Анталия, които се радват на голям интерес от любителите на природата и по-спокойната почивка. Чъралъ е известен със своята дълга чакълесто-пясъчна ивица и близостта до древния град Олимпос и природния феномен Химера, а Текирова привлича посетители с чистите си води, планинския фон на Тавърските планини и удобния достъп до популярния курорт Кемер.

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