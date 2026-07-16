Десет години след преврата Ердоган отправи тежко предупреждение

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган благодари на народа за съпротивата срещу опита за преврат преди точно десет години и предупреди, че битката с ФЕТО ще продължи, докато организацията представлява заплаха. В реч пред десетки хиляди хора в Анкара снощи той сравни действията на превратаджиите с предателство и заяви, че властите няма да проявят самодоволство. Ердоган подчерта, че полицията, съдът и разузнаването продължават да издирват тайните структури на организацията в Турция и зад граница.

Опитът за преврат започна вечерта на 15 юли 2016 г. и беше потушен в ранните часове на 16 юли - датата, на която се навършват точно десет години от провала му. Основните национални церемонии се проведоха на 15 юли, но възпоменателната програма продължава и днес с прояви в различни части на страната, мемориални центрове и международни инициативи. В Анкара и Истанбул между 15 и 17 юли се провежда и специална медийна програма с журналисти от 21 държави.

„Оттук искам да поздравя още веднъж свещения ни народ. Искам още веднъж да кажа, че за мен е чест и се гордея с това, че съм част от този народ. Никога не забравяйте това, скъпи гости“, заяви Ердоган на митинга под мотото „Волята е наша, победата е наша“.

„Предателството е вирус“

Турският президент определи действията на участниците в преврата като удар срещу държавата, демократичните институции и гражданите, излезли по улиците, за да им се противопоставят.

„Предателството е вирус, който поразява всяка клетка в организма, обгръщайки го като в мъгла. Този вирус не познава граници като морала и човещината. Той изтрива всичко, което е свързано със съвестта, честта, достойнството, храбростта“, каза Ердоган.

При опита за преврат загинаха 253 души. Бяха атакувани парламентът, президентството, Генералният щаб, командването на специалните части и други ключови институции в Анкара и Истанбул.

„Те изсипаха дъжд от куршуми върху Меджлиса, Президентството, Генералния щаб, Командването на специалните части, Дирекцията по въздухоплаване, върху хората в Истанбул, които се съпротивляваха срещу преврата със знамена в ръка“, заяви президентът.

Битката продължава и след смъртта на Гюлен

Анкара обвинява организацията на ислямския проповедник Фетуллах Гюлен за опита за преврат. Гюлен, който живееше в Съединените щати и отричаше обвиненията, почина през октомври 2024 г.

Ердоган предупреди, че смъртта на основателя не означава край на опасността и че Турция не може да си позволи да намали бдителността си.

„Докато има ФЕТО, ще има и битка с ФЕТО. Затова, извличайки поука от случилото се, ще продължим търпеливо битката си с ФЕТО и в полето на закона, докато опасността не отмине напълно“, подчерта той.

По думите му турските служби действат внимателно, за да разграничават виновните от невинните, но продължават да следят опитите на свързани с организацията структури да възстановят влиянието си в политиката, администрацията и бизнеса.

„Както полицията и съдът, така и разузнавателните ни структури продължават работата си подобно на хирурзи. При този процес те са изключително внимателни в разграничаването на виновните и невинните“, каза Ердоган.

Той увери, че ще продължат и действията за ограничаване на международното влияние на организацията и връщането в Турция на нейни членове, избягали зад граница.

„В точката, до която сме достигнали сега, всички трябва да видят, че морето вече е плитко за вредни организации. В Турция няма нито едно място, до което може да се достигне с омраза“, заяви турският президент.

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