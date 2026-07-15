Докато войната в Близкия Изток отново се разгаря, американският президент Доналд Тръмп даде надежда, че тази – в Украйна, може скоро да приключи.

Русия все още е готова да реши конфликта в Украйна мирно, това може да се случи в близко бъдеще, каза Тръмп в интервю за Fox News. "Мисля, че Путин е готов да сключи сделка", каза той.

Тръмп намекна, че скоро може да бъде сключено споразумение, но не разкри подробности.

По същото време руските медии излязоха с информация, че Турция възнамерява да възобнови преките преговори между Русия и Украйна в Истанбул до края на лятото на 2026 г.

Турция продължава активните дипломатически контакти и с двете страни, съобщиха руски агенции, като се позоваха на източник в турското правителство.

Анкара очаква, че преговорният процес ще може да бъде възобновен на платформата в Истанбул през следващите месеци и полага всички необходими усилия за това, пишат още медиите.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче днес не беше така обнадежден. Той потвърди, че Вашингтон е готов да продължи участието си в украинското споразумение, но след като се справи с проблемите си с Техеран.

Сега, както той обясни, американската страна не е готова да постигне споразумение, тъй като ситуацията в Персийския залив не е лесна.

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