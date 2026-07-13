Горещо от Тръмп! Чака се важно изявление

Президентът на САЩ ще направи обръщение към американците.

Това обяви самият Доналд Тръмп в публикация в социалната си платформа Truth social.

Изявлението ще бъде този четвъртък в 21:00 ч. източноамериканско време (4:00 ч. българско в петък), предаде "Ройтерс".

Агенцията отбелязва, че Тръмп не е посочил темата на планираното обръщение.

Междувременно стана ясно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп официално е обявил в Конгреса възобновяването на военните действия и военните отбранителни удари срещу цели в Иран, пише New York Times.

Вестникът подчертава, че уведомлението ескалира конфликта между Конгреса и Белия дом относно правомощията на президента да продължи войната в Иран без одобрението на Капитолия.

По-рано днес Тръмп обяви, че Съединените щати подновяват морската блокада на Иран в Ормузкия проток.

На 15 юни Вашингтон и Техеран подписаха меморандум за прекратяване на конфликта. Споразумението предвиждаше незабавно прекратяване на военните действия от страните на всички фронтове, включително операцията на Израелските отбранителни сили в Ливан. На 8 юли Тръмп обяви, че примирието на САЩ с Иран вече не е в сила.

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