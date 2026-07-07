Тръмп изненада с драматичен коментар за Мондиала

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че се е намесил лично във връзка с отложеното наказание на американския национал Фоларин Балогун преди 1/8-финала на Мондиал 2026 срещу Белгия. ФИФА превърна автоматичното лишаване от състезателни права на нападателя заради червен картон в своеобразна пробация със срок от една година.

„Аз съм този, който ги накара да го направят. Аз съм човек, който обича спорта, бях добър спортист и разбирам спортната материя много добре. В случая на Балогун това не беше нарушение, а двама футболисти, които тичаха след топката с пълна скорост. В такива момента се случва да се сблъскат и да стъпиш върху крака на другия. Съдията е малко подозрителна личност.

Ако проверите миналото му. Не казвам това, за да предизвикам скандал, но е много подозрителен. Ако искате, ще ви предоставя данните за него. На Световното трябва да играят най-добрите. Балогун е нашият най-добър играч. Какво ще стане, ако извадим Меси, Роналдо или Хари Кейн“, заяви Тръмп пред „Скай Спортс“.

Думите на американския президент принудиха шефа на Съдийската комисия към ФИФА Пиерлуиджи Колина да защити бразилския рефер Рафаел Клаус, пише Блиц.

„За ФИФА Рафаел е един от водещите професионални съдии и един от първия ни отбор на Световното първенство. През кариерата си е демонстрирал постоянство и високи стандарти на професионализъм и равнопоставеност. Рафаел Клаус свири на втори мондиал, след като беше с нас в Катар. Той е опитен и уважаван рефер, гласуваме му пълно доверие“, заяви Колина.

Решението на Апелативната комисия към ФИФА относно случая с Фоларин Балогун предизвика върна от жалби, свързани с картони на Мондиал 2026. Англия обяви, че ще поиска отмяната на червения картон на Джарел Куанса, получен на мача срещу Мексико. Франция ще обжалва жълтия картон на Майкъл Олисе, който евентуално може да му попречи да играе на полуфиналите. Дори отпадналата Хърватия внесе протест заради нарушения протокол за ВАР и грешно разчитане на сензора от топката при отменения гол на Йошко Гвардиол срещу Португалия.

Още преди осминафинала си срещу САЩ, който спечели с 4:1, Белгия подаде официална жалба заради отмяната на наказанието на Балогун. ФИФА отказа да я разглежда, тъй като "червените дяволи" не са страна по казуса от мача между американците и Босна и Херцеговина (2:0). Президентът на световната футболна централа излезе с лично изявление, в което защити независимостта на решенията на Апелативната и Съдийската комисии на организацията.

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