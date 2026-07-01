Тръмп потъна в скръб. Отлетя гласът от любимата му песен  

Вокалистът и съосновател на групата Village People, която изпълнява любимата песен на президента на САЩ Доналд Тръмп "Y.M.C.A." Виктор Уилис, почина.
Новината беше съобщена във Facebook страницата на групата.
75-годишният Уилис е починал на 30 юни след кратко, но сериозно боледуване.
Съпругата на певеца, Карън Хъф-Уилис, потвърди информацията, като каза, че причината за смъртта е агресивно заболяване.
Уилис бе вокалист и съавтор на всички най-успешни сингли на Village People от 70-те години насам.
Обикновено излизаше на сцената като полицай или моряк. Другите артисти пък се появяваха в костюми на коренни американци, каубои и строители.
През март 2020 г. Библиотеката на Конгреса обяви за "Y.M.C.A." за американски феномен и включи песента в Националния регистър на записите, които са "културно, исторически или естетически значими."
Тръмп използва песента в предизборната си кампания и я похвали за това, че му е помогнала да спечели американския вот. Неговият знаменит танц е също на тази песен.
Village People са известни и с хитовете "Macho Man", "In the Navy" и "Go West".
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