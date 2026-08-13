Голяма изненада! Един от най-близките хора на Тръмп напуска Белия дом

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит ще напусне поста си в края на август.

Това изненадващо обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

"Нашият прекрасен прессекретар на Белия дом Каролайн Левит, която е една от най-доверените ми помощнички, ще напусне поста си в края на месеца, за да може да прекарва повече време с красивите си деца и семейство. Напълно разбирам и уважавам това решение", написа американският лидер.

Тръмп добави, че Левит ще бъде един от ключовите му независими съветници и "влиятелна фигура в Републиканската партия."

28-годишната Левит, която е и най-младият прессекретар в историята на САЩ, роди дъщеря си Вивиан през май 2026 г.

Самата тя сподели, че след завръщането си от отпуск по майчинство е осъзнала, че не може да съчетава денонощния натиск в Белия дом с грижата за двете си малки деца.

Американските медии лансираха тезата, че напускането й може би е свързано и с нова стратегия на Тръмп за фокусирането й върху кампанията на Републиканската партия за изключително важните междинни избори за Конгрес през ноември.