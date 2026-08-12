Сензационна новина за Ричи Блекмор и "Дийп Пърпъл" взриви света!

Легендарният китарист Ричи Блекмор се завръща на една сцена с Deep Purple за първи път от 33 години насам.

Историческото събитие ще се състои тази вечер, 12 август 2026 г., по време на концерта на бандата в легендарния Jones Beach Theater в Уанта, Ню Йорк. 81-годишният музикант сам разкри шокиращата и дългоочаквана новина по време на живо излъчване в Instagram, организирано съвместно с неговата съпруга Кендис Найт.

Блекмор сподели пред феновете, че лично е инициирал срещата, като е изпратил съобщение до вокалиста Йън Гилън. Фронтменът и останалите членове на Deep Purple веднага са приели предложението да изсвирят една песен „за старите времена“.

Кратко, но историческо завръщане за един бис

Участието на легендарния основател на групата ще бъде ограничено до едно-единствено изпълнение по време на биса на шоуто. Музикантът уточни, че няма да свирят класиката „Highway Star“, тъй като с нея бандата открива настоящите си концерти от северноамериканското турне в подкрепа на новия им албум „SPLAT!“.

Въпреки че Ричи Блекмор не е свирил рок музика на живо от години и се е посветил на акустичния си проект Blackmore's Night, той вече подготвя оборудването си. Китаристът призна с хумор, че е сменил струните на своя емблематичен Fender Stratocaster за първи път от 25 години насам и се надява озвучителите да засилят неговия малък 50-ватов усилвател, за да може да си партнира успешно със сегашния китарист на групата Саймън Макбрайд.

За последен път Блекмор свири с Deep Purple през ноември 1993 г., когато напусна формацията по средата на европейско турне след дългогодишни творчески и лични търкания с колегите си. Настоящото събиране слага край на десетилетното мълчание и се превръща в един от най-важните моменти в историята на световната рок музика.