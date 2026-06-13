Любимите цитати на великия Ричи Блекмор
Гениалният китарист навърши 81 години
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Гениалният китарист навърши 81 години
Дано това да продължи още дълги години
Жена му Кендис е от най-мразените в света
Ричи Блекмор стана на 70, а музиката му не е помръднала през епохите Имало едно време, когато триминутните парчета с предвидима от първия тон мелодия...
Фамозният Ричи Блекмор, който превърна китарата в инструмент за масово естетическо поразяване, навърши 70. Майсторът на солата отпразнува юбилея си ск...