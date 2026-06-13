Всичко за Ричи Блекмор

Следете всички новини, анализи и коментари за Ричи Блекмор. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Чудесата на България
Вечното дете на времето

Вечното дете на времето

Ричи Блекмор стана на 70, а музиката му не е помръднала през епохите Имало едно време, когато триминутните парчета с предвидима от първия тон мелодия...

17 април | 5:20
0 коментара
38541
Блекмор отпразнува тихо 70

Блекмор отпразнува тихо 70

Фамозният Ричи Блекмор, който превърна китарата в инструмент за масово естетическо поразяване, навърши 70. Майсторът на солата отпразнува юбилея си ск...

14 април | 18:35
0 коментара
14300