Живите легенди на рока, които още ни радват

Дано това да продължи още дълги години

Съвременният рок е нещо като незаконно дете на шедьоврите, които се създаваха десетилетия наред. Нещо повече. Мнозина обявиха рок музиката едва ли не за мъртва. Това вече не е вярно, защото в по-сложните течения като прогресив и джаз рока, големите имена са налице.Но като цяло, ако говорим за легенди, мнозина от тях вече не са между живите. Кои останаха, за да продължим да им се радваме.

Пол Маккартни (роден на 18 юни1942 г.)

Той е един от най-успешните композитори и рок-музиканти в света, един от малкото изпълнители с две звезди в Залата на славата на рокендрола - като член на The Beatles и като солов артист, носител на 18 награди "Грами" и носител на ордена на Британската империя за заслугите си към музиката.

Мик Джагър (роден на 26 юли1943 г.)

Един от най-популярните, влиятелни и дълголетни фигури в рока, ултимативният рокенрол фронтмен - Мик Джагър е човекът, вдъхновил музикалната кариера на хора като Дейвид Боуи, Иги Поп, Стивън Тейлър, Лени Кравиц и др. 59 години след създаването си, с 30 студийни и 13 концертни албума, Rolling Stones продължават да правят музика и да обикалят света на турнета. Групата често е давана за пример за това, че променя целия бизнес модел на популярната музика. Но и тук има загуба - неотдавна почина Чарли Уотс...

Робърт Плант (роден на 20 август 1948 г.)

В продължение на пет десетилетия мощният безпогрешен глас на Led Zeppelin вдъхновява безброй големи рок-музиканти - от Фреди Меркюри и Аксел Роуз, до Крис Корнел. Или както го описва Енциклопедия Британика: "Плант създава онова звучене, което ще дефинира бъдещето на хардрок и хеви метъл пеенето".

Дейвид Гилмор (роден на 6 март1946 г.)

Гилмор се включва в Pink Floyd две години след създаването на оригиналната група, като впоследствие заменя изцяло вокалиста и основен текстописец Сид Барет. Към неговата сметка се пишат някои от най-впечатляващите рок албуми на всички времена като The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, и др.

Ерик Клептън (роден на 30 март1945 г.)

Единственият музикант, който е включван три пъти в Залата на славата на рокендрола - по веднъж като солов изпълнител, като китарист на бандата "Ярдбърдс" и като член на "Крийм". Клептън e създател на парчета като Cocaine, Layla, Sunshine of Your Love, White Room, Stormy Monday и др. Има 18 награди "Грами", кралски орден за заслуги към британската култура и е вторият най-добър китарист на всички времена според Rolling Stone - изпреварен единствено от великия Джими Хендрикс.

Ричи Блекмор (роден на 14 април1945 г.)

Един от създателите на Deep Purple, преминал през Rainbow и отдал последните си години на солова кариера във фолк-рока, Ричи Блекмор спокойно може да се нареди сред най-впечатляващите китаристи на ХХ век. Неговите рифовете в Smoke on the Water, Mistreated, A Light In the Black и Man on The Silver Mountain са сред емблематичните композиции в историята на рока.Един велик, изключителен музикант! Донесъл много щастливи мигове на милиони фенове по света.

Ринго Стар (роден на 7 юли 1940 г.)

Ринго се присъединява към The Beatles две години след формирането на оригиналната банда от Ливърпул, но естествено оставя своята непогрешима следа - както казва Стив Смит от Journey, можеш да слушаш само звука от барабаните му и пак ще разпознаеш коя е песента. Последният му солов албум излезе само преди два месеца, като отново го събра със сър Пол Маккартни.

Ози Озбърн (роден на 3 декември 1948 г.)

Гласът на Black Sabbath, "Кръстникът на хеви метъла", създателят на прочутия Озфест в Аризона (станал платформа за изява на някои от най-добрите млади метъл банди), първата голяма риалити-звезда, превърнал семейния си живот в шоу - всичко това е само малка част от легендата на любимия ни хулиган от Бирмингам Ози Озбърн.И Ози има една култова фраза - "е гати човека съм, щом още съм жив..."

Ангъс Йънг (роден на 31 март1955 г.)

Високият 157 см китарист, вечно облечен в ученическа униформа с къси панталонки, създава AC/DC заедно с брат си Малкълм през 1973 г. Днес Ангъс е единственият активен член на оригиналния състав на легендарната банда. За съжаление Малкълм Йънг почина на 18 ноември 2017, три години след като се оттегли от сцената заради заболяване от деменция. Ангъс - това е неповторимият звук на китарата на AC/DC, който те зарежда с гигантска енергия.

Джими Пейдж (роден на 9 януари1944 г.)

Китарист-виртуоз, музикален "мозък" на Led Zeppelin, изпълненията на Пейдж в парчета като Stairway To Heaven, Dazed and Confused, The Song Remains the Same променят разбирането за това колко богато и въздействащо може да бъде звученето на електрическата китара.

Роджър Уотърс (роден на 6 септември 1943 г.)

Един от основателите на Pink Floyd заедно със Сид Барет, Ник Мейсън и Ричард Райт, напуснал след скандал през 1984 г., Роджър Уотърс е авторът на огромното мнозинство от текстовете и доста голяма част от музиката на групата. Уотърс е и главният идеолог на концептуалния албум The Wall. А тази година, вече на 78, успя да се ожени за пети път!

Браян Мей (роден на 19 юли1947 г.)

Най-добрият музикант сред астрофизиците (и най-компетентният астрофизик сред рок-музикантите), Браян Мей превръща песните на Queen в многопластова хармония от китарни изпълнения. Основният му инструмент се казва Red Special или "Старата дама" - електрическа китара, проектирана и изработена от самия Мей и неговия баща Харолд още през 60-те години.

Роджър Долтри (роден на 1 март1944 г.)

Един от най-харизматичните лица на рок-сцената, Роджър Долтри е основател и вокалист на групата The Who, като наред с това развива и кариера като солов изпълнител. Гласът му ще остане в историята на музиката с Baba O`Riley, My Generation, Who Are You и др.

Алис Купър (роден на 4 февруари 1948 г.)

Мечове, гилотини, кръв, електрически столове - всеки концерт на Алис Купър изглежда като зрелищен спектакъл. Купър е един от най-харесваните хеви метъл изпълнители, първият, който въвежда хорър-елементите сред сценичните атрибути на рока.

Карлос Сантана (роден на 20 юли1947 г.)

Още откакто звездата на успеха му изгрява на "Уудсток" през 1969 г., Сантана намира уникално място в света на рока, като смесва китарни солови изпълнения с блус и традиционна латиноамериканска музика.