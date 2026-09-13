Луси, планетата истински диамант
Космическият „скъпоценен камък“ е бяло джудже на около 50 светлинни години от Земята, а името му е вдъхновено от легендарната песен на „Бийтълс“
Следете всички новини, анализи и коментари за Пол Маккартни. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Космическият „скъпоценен камък“ е бяло джудже на около 50 светлинни години от Земята, а името му е вдъхновено от легендарната песен на „Бийтълс“
Австралийската актриса представи в Европейския парламент в Брюксел новата платформа Human Consent Registry
Те имат най-важното – празнуват рожден ден на една и съща дата – 18 юни
Коментарите на Маккартни идват, след като той наскоро разказа как се справя със славата
Разкритикува водещия
Йоко Оно направила смайващо твърдение за съпруга си
Широко разпространено е мнението, че Ленън и Маккартни са имали интимна връзка
Скоро животът на музиканта ще бъде пресъздаден в четири биографични продукции за легендарната група
Yesterday е революция в музиката
Голяма радост за слушателите на легендарната група
За концерт в Арена O2
Синовете на Пол Маккартни и Джон Ленън правят нещо голямо
Тя е била видяна преди 54 години
По време на фотосесия пред "Abbey Road"
Дано това да продължи още дълги години
"Текстове: 1956 досега" обхваща осем десетилетия от работата на великия музикант
Това винаги ми се е струвало малко странно, коментира легендарният музикант
Феновете на групата отдавна обсъждат кой е виновен за разпадането на групата
Легендата има над 60 златни плочи в кариерата си
Рецептите за вегетарианци са на покойната му съпруга Линда