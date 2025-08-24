Маккартни изненада феновете с тази новина за Бийтълс

Музикантът и звезда на култовата рок група The Beatles Пол Маккартни обяви издаването на нова колекция от песни на групата.

Артистът съобщи това на страницата си в Инстаграм. Според него, изданието ще се казва Anthology 4, като в мрежата вече се появи евентуален списък с песни.

„Историята на Бийтълс по техни думи. Anthology 2025 - музика, книга и сериал на платформата Disney+ ще бъдат пуснати тази есен“, написа Маккартни.

Съобщава се, че колекцията ще се състои от 13 демо версии на песни и неиздавани досега композиции, предава БГНЕС.

Очаква се през есента и издаването на разширена версия на документалната поредица „The Beatles Anthology“, чиято премиера бе през 1995 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com