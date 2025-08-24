2000 видяха изложба с БГ художнички в Инсбрук

Мощно събитие с БГ стил и енергия преди броени дни разтърси Инсбрук.

Международният куратор Стефан Стоянов, който работи в Европа, двете Америки и Близкия Изток, представи творби на седем съвременни художнички в зрелищна експозиция с успешно налагания от него бранд „Опасна красота“. Премиерата съвпадна с празника на Инсбрук и поне 2000 души минаха през Art depo, където с огромно любопитство разгледаха изложбата, открита официално от зам.кмета Георг Уили. Галерията се намира в историческата част на града - в страхотна архитектура от XV век, която, логично се оказа истинско предизвикателство за Стефан Стоянов при хармонизирането на артефактите и техните социокултурни послания.

Зам.кметът на Инсбрук Георг Уили открива „Опасна красота“

„Дни наред „прехвърлях“ в главата си всевъзможни конфигурации на произведенията – сред сводове и стени, чиито линии съвсем не са идеални, е трудно да окачиш картините така, както повеляват правилата. Затова сложих едно от платната на Миряна Тодорова на пода върху зелени ябълки. И Бригит Фейсъл, която управлява Art depo, и зрителите не бяха виждали подобно чудо и сега казват, че са очаровани“, коментира за „Стандарт“ Стефан Стоянов. По-мащабното зрелище обаче се оказа видеото „Пулс“ на норвежката Трине Лизе Недреаас – пред камерите е жена, която върти обръч. Клипът, излъчван преди време по всички екрани на Таймс скуеър в Ню Йорк, беше върху прозорците на галерията в Инсбрук, върху фасадата на сградата и на централния площад. „Тази игра наелектризира Инсбрук - дами с обръчи се разхождаха по улиците от Ренесанса и подканваха публиката да се включи. По-смелите се впуснаха в хула хоп“. Също толкова любопитна е и видеоинсталацията на Трине Лизе Недреаас с най-дългата целувка в историята на киното – на Кари Грант и Ингрид Бергман във филма на Хичкок „Notorious“. В актуалната версия на сцената шестте минути два пъти са прекъсвани от гласа на секс гуру, размивайки границите между интимност и манипулация. Но Трине Лизе Недреаас не е феминистка, която се заяжда с мъжете, тя просто пародира клишетата на Холивуд, които често провокират комизъм.

Мика Сав и Стефан Стоянов пред платната на художничката и на Анселм Кийфър

Габриела фон Хабсбург, Ида Таубе, Айдан Салахова, Мика Сав и Хедър Бенет са другите авторки, които дефинират „Опасната красота“ в Art depo. Особено впечатляваща е интерпретацията на Мика Сав на библейската Медуза - змия, която прелъстява красавица.

Видеоинсталацията с най-дългата целувка в историята на киното

„И до днес жената никога не успява да бъде в равнопоставена ситуация с мъжа – независимо дали е бизнес лъвица, артист или средностатистическа съпруга. Израснал съм сред много силни жени и знам през какви проблеми минават. Затова търся различни ракурси за дебата по темата. Силните жени ме вдъхновяват“, мотивира Стефан Стоянов своя анализ на противопоставянето между женствеността и агресията, светлината и сянка, себеосъзнаването и наложената идентичност.

Международният куратор с галеристката Бригит Фейсъл и Трине Лизе Недреаас

„За внучката на последния австрийски император „Жена по квота“ не е титла, която тя приема. Според нея женствеността е толкова многопластова и сложна, колкото са и формите, които оформя от стомана“, пише местната преса за работите на Габриела фон Хабсбург. И хвали Стефан Стоянов за събитието, което направи в Инсбрук. Следващите му проекти са свързани с панаирите на съвременното изкуство във Виена и в София.

