Последно сбогом с Брижит Бардо

Покритият с ратан ковчег на Брижит Бардо пристигна по-рано днес в църквата в Сен Тропе, където беше посрещнат от сина й, с когото иконата на френското кино имаше сложни отношения, предадоха АФП и Ройтерс.

Бардо е казвала, че й липсва майчински инстинкт и беше оставила своя син на баща му. Той живее в Осло и един от големите въпроси до последно беше дали ще присъства на погребението на майка си.



Погребалната процесия премина през малкото пристанище на Сен Тропе под аплодисменти, преди да започне траурната церемония, на която присъстваха поканени гости като Мирей Матийо, Пол Белмондо и лидерката на крайната десница Марин льо Пен.

По-късно Брижит Бардо ще бъде положена в гробището, където вече са погребани родителите и бабите и дядовците й по майчина линия, както и първият й съпруг Роже Вадим, който я изстреля към славата, като написа и режисира филма "И Бог създаде жената" през 1956 г.

Брижит Бардо почина на 28 декември на 91-годишна възраст.

