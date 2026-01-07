Разкриха какво погуби Брижит Бардо

Покойната френска екранна икона Брижит Бардо е претърпяла две операции за рак, преди да се предаде на болестта миналия месец, разказа съпругът й в интервю за списание Paris Match, публикувано преди погребението й днес.

Бардо „се е справила много добре с двете процедури, на които се е подложила за лечение на рака, който я погуби“, каза Бернар д'Ормал пред списанието, докато близки и приятели се събраха в Сен Тропе за погребението.

„Въпреки това, тя остана в съзнание и се интересуваше от съдбата на животните до самия си край“, каза съпругът на френската актриса.

Д'Ормале, бивш политически съветник на лидера на крайната десница Жан-Мари Ле Пен, не уточни от какъв вид рак е страдала Бардо.

