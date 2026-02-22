Родна писателка се завръща с нов роман

Ели Лозанова се завръща с нова творба, в която читателите ще я видят в съвсем различна светлина. „Обаче не стана точно така“ /“Сиела“/ е трогателен роман за загубите и успехите, за срещите и разделите, за обратите и най-вече за любовта и „острата нужда да бъдеш обичан“. Почитателите на писателката ще бъдат изненадани от нея само година, след тя им поднесе чудатата и шеметно забавна книга „Смок“.

„Обаче не стана точно така“ е жива и трогателна история за онези неща от живота, които рядко се получават така, както искаме. Запознайте се с Филомена. Тя е умна и любознателна, а в годините интересите ѝ прескачат от журналистиката към психологията и дори до китаистиката. Изглежда, че Филомена може да се справи с всичко, нали? На 50 години бракът ѝ е лъжа, раните са повече от радостите, а тя самата все още не е намерила място в света, в което да се чувства по мярка. Няколко отрезвяващи събития ще ѝ дадат воля да промени реалността си – и Филомена ще започне да танцува през живота в своя собствен ритъм.

Разказано с чувство за хумор от името на дръзката си главна героиня, действието преминава през триетажна къща в София, няколко квартири, хоспис в Германия и хотели в Китай, за да стигне до уютен дом над Велека на брега на Черно море. Във фокуса е не само семейството и всичките му пукнатини, но и онова „лепкаво чудовище“ депресията. Ели Лозанова предлага мехлем за всяка читателска душа, която търси пътя към себе си. И напомня, че именно онова, което „не става точно така“, както го планираме, ни прави хората, които сме.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com