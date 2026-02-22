Любим художник на Брижит Бардо и Жак Ширак на Царя 6

Изложба на Петър Мичев-Педро в Арт клуб „Дипломат“ ще възроди духа на прочутия художник близо две години след смъртта му. Престижната галерия на „Цар Освободител“ 6 остава вярна на традицията си да отдава почит на големите артисти в съвременното ни изкуство. Творбите в експозицията „Вълшебният свят на Петър Мичев-Педро“, която ще бъде открита на 5 март, ще пленят публиката с деликатните си образи, създадени с изключителен финес. „Те са мистични и невъзможни за дефинирани“, пишат критици в Париж през 90-те години.

Именно във Франция са двама от най-сериозните почитатели на българския талант – Брижит Бардо и Жак Ширак. И ако кино звездата попада случайно на творбите, подписани с Mitchev, то прочутият политик е последавателен фен на Педро. Познанството им тръгва от мащабен проект на ЮНЕСКО, в което Мичев си партнира с легендарния Сезар и знаменития Бернар Бюфе. Те са заедно и в съвместна изложба в монетния двор в Града на светлината. Открива я кметът на Париж Жак Ширак. Бъдещият президент на Франция е от най-ревностните колекционери на Педро. Именно негова картина Ширак поднася като подарък на папа Павел Йоан II.

Политици и индустриалци са между меценатите на Петър Мичев, който е сърдечно приет в салоните на Нормандия и Ривиерата. Той гостува на престижни зали в Белгия, Германия, Швейцария, Люксембург, Дания.

Между 2000 и 2005 година Педро живее в Тампа и става единственият жител на щата Флорида, записан в “Енциклопедия Британика”. Губернаторът Джеб Буш от известната политическа династия го посещава в ателието му. “Мадона от Флорида” на Педро е в музея на Сената и е избрана за пощенска марка, символ на щата, а милионният мегаполис номинира българина за личност на годината.

Името на Педро фигурира в 450 групови експозиции, има 150 самостоятелни изложби в България, Европа и САЩ. Негови работи са във фондовете на 50 музея, включително и на Ватикана. Продава 12 000 картини.

