Почина легендарен музикант и композитор

Салса легендата Уили Колон – тромбонист, вокалист и композитор, почина в събота на 75-годишна възраст, съобщи семейството му в изявление, цитирано от Би Би Си.

„Докато скърбим за отсъствието му, ние също така се радваме на вечния дар на неговата музика и ценните спомени, които той създаде, които ще живеят вечно“, написа семейството във Фейсбук.

Не се уточнява от какво е починал музикантът, пише bTV.

Уили Колон е роден в Бронкс в семейство на пуерториканци. Записал е десетки албуми, сред които La Gran Fuga през 1970 г. и El Juicio през 1972 г.

Той подписва договор с лейбъла за салса музика Fania Records на 15-годишна възраст и две години по-късно – през 1967 г., издава първия си албум El Malo, от който са продадени над 300 000 копия.

Музиката на Колон съчетава елементи от джаз, рок и салса, включвайки ритмите на традиционната музика от Куба, Пуерто Рико, Бразилия и Африка, се казва в биографията му.

През 2004 г. музикантът получава награда за цялостно творчество от Латиноамериканската академия за звукозаписни изкуства и науки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com