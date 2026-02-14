Ура! Танцуваме ламбада и диско - тази вечер Boney M. Xperience и "Каома" имат концерт

Ако нямате все още планове за вечерта, ето един вариант.

Boney M. Xperience и "Каома" ще имат общ концерт в София. В Joy Station тази вечер ще звучат Daddy Cool, Rasputin, Ma Baker, Rivers Of Babylon, Lambada, Tago Mago, Dancando Lambada и много други, информират организаторите от BGTSC.

По думите им това, което прави музиката на Boney M. Xperience и Kaoma особено привлекателна, е способността да се свързва с разнообразната публика: „Песните им преодоляват езиковите и културни бариери, привличайки хора от всички сфери на живота. Независимо дали сте запознати с хитовете или ги чувате за първи път, музиката им притежава неоспоримата универсална привлекателност, която резонира с всички“.

