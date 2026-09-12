Всичко за Бони М

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"Бони М" с концерт в България

"Бони М" с концерт в България

Една от най-емблематичните диско групи на 70-те и 80-те - "Бони М", идва за концерт в България. Легендите, отбелязали се в световната музикална истор...

19 ноември | 3:00
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"Бони М" на манастир и шоу

"Бони М" на манастир и шоу

"Бони М" пристигат в четвъртък във Велико Търново директно от Лондон, ден преди концерта им утре. Звездите ще посетят манастира "Свети Пантелеймон" въ...

26 юни | 3:10
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