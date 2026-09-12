Ура! Танцуваме ламбада и диско - тази вечер Boney M. Xperience и "Каома" имат концерт
Песните им раздвижват всички, твърдят организаторите
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Песните им раздвижват всички, твърдят организаторите
Легендите от "Бони М" възпламениха "Арена Асарел" в Панагюрище
Една от най-емблематичните диско групи на 70-те и 80-те - "Бони М", идва за концерт в България. Легендите, отбелязали се в световната музикална истор...
Връщането в диско разкоша на 70-те се оказа много лесно с Sheila Bonnick & The Sounds of Boney-M, които гостуваха за голямото сезонно откриване на Roy...
"Бони М" пристигат в четвъртък във Велико Търново директно от Лондон, ден преди концерта им утре. Звездите ще посетят манастира "Свети Пантелеймон" въ...
"Бони M" ще отседнат в замъка хотел "Калоянова крепост" край Велико Търново. Специално за тях домакините на концерта са устроили атракции, които да пр...