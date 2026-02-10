За първи път! Питър Дохърти у нас

Емблематичният британски артист Питър Дохърти, вокалист на The Libertines, ще изнесе първия си концерт в България на 8 май 2026 г. в Sofia Live Club, по покана на Sofia Live Festival. Събитието отбелязва дългоочакваната среща на българската публика с една от най-ярките и противоречиви фигури на съвременната британска музика. Aвтор, поет и музикален разказвач, чието влияние далеч надхвърля границите на жанровете.

Концертът в София е част от турнето популяризиращо петия солов албум на Питър Дохърти – Felt Better Alive, издаден на 16 май 2025 г. чрез собствения му лейбъл Strap Originals. Албумът дебютира на №7 в официалната UK класация, най-високото солово класиране в кариерата на Дохърти и идва девет години след предишния му солов запис.

"Felt Better Alive" е красива колекция от кратки музикални разкази, които се движат между акустична интимност и оркестрална чувствителност, с елементи на инди фолк и кънтри, носещи деликатна меланхолия, но и неочаквана лекота, хумор и вътрешна светлина. Песните са писани в Нормандия, във френското крайбрежно село, където Дохърти живее със семейството си, в момент на дълбока лична и творческа концентрация. Част от композициите се раждат паралелно с работата по последния албум на The Libertines – All Quiet On The Eastern Esplanade (№1 във Великобритания през 2024 г.), но поемат собствен път и се превръщат в основата на новия солов проект.

Първите 100 бр. на Early Bird цена от € 30, след изчерпването им редовната цена ще е € 35, а в деня и на място € 40.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com