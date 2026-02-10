Тя се премести от Нова в bTV, за да води с него

С началото на новия пролетен телевизионен сезон bTV по всяка вероятност продължава да развива както развлекателната си праймтайм програма, така и актуално-публицистичното си съдържание.

От 16 февруари новите водещи на „Тази сутрин“ ще са журналисти Богомил Грозев и Юлия Манолова. Новата екранна двойка ще посреща зрителите всяка делнична сутрин от 06:00 часа, като ще поставя на фокус важните събития от обществения живот, ще търси отговори и ще дава гласност на темите, които имат значение за ежедневието на хората, съобщават от медията.

Юлия Манолова няма да води вече "Пресечна точка" по Нова телевизия. Явно тя е взела решение да се премести в конкурентната bTV.

Богомил Грозев и Юлия Манолова са сред разпознаваемите лица в българския телевизионен ефир с над 20-годишен професионален опит, отбелязват от bTV. Забележителната телевизионна кариера на Богомил започва именно от bTV като икономически и социален репортер, преди да се присъедини към другата частна национална телевизия като водещ на Новини. Той е и комуникационен експерт в сферата на корпоративните и маркетингови комуникации.

Юлия Манолова има богат телевизионен опит като редактор на актуално предаване, отразявала е международни новини, била е водеща на Новини и сутрешен блок, автор и изпълнителен продуцент на новинарски и публицистични формати.

Журналистите Росен Цветков и Гергана Венкова продължават активната си работа в новинарската редакция на bTV като водещи и репортери, ангажирани със специални студиа, формати и новинарските емисии на медията.

На тях им се наложи спешно да заемат местата на водещи на сутрешния блок на bTV след като в края на миналата година избухна скандал и Мария Цънцарова, която бе свалена от екран. Заедно с нея от медията предпочетоха екранната ѝ половинка Златимир Йочев да се заеме с друга работа

